Taiwan: svelata un'enorme scultura di sabbia dedicata al videogioco God of War Ragnarök

Per celebrare l'imminente uscita del gioco, a Taiwan è stata presentata un'impressionante scultura di sabbia raffigurante i due protagonisti Kratos e Atreus .

A tre mesi dal lancio sul mercato, Sony ha deciso di mostrare la splendida scultura di sabbia di God of War: Ragnarök realizzata in occasione del Fulong International Sand Sculpture Festival 2022, il festival dedicato alle sculture di sabbia che si tiene in quel di Taipei.

Stando a quanto pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di PlayStation Asia,

la creazione artistica potrà essere ammirata fino al 10 ottobre

sorprendente dovizia di dettagli

9 novembre

. La scultura raffigura padre e figlio con, che si stagliano sul paesaggio norreno devastato dalla guerra, così come mostrato sulla copertina ufficiale del gioco. Alla sua base è stata incisa la data di uscita che attualmente resta fissata al prossimo

Non è la prima volta che a Kratos è stata dedicata un’opera d’arte fatta di sabbia, dato che una statua altrettanto imponente era stata mostrata in Qatar lo scorso anno, non molto tempo dopo la presentazione ufficiale di Ragnarök durante l'evento PlayStation Showcase. La massiccia campagna promozionale lascia intendere che

non dovrebbero esserci ulteriori rinvii all'orizzonte

, con i fan del franchise che non dovranno attendere troppo tempo per potersi cimentare nelle nuove avventure del dio della guerra e suo figlio Atreus.