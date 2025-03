PlayStation punta su God of War: la nuova avventura potrebbe arrivare quest'anno

Secondo Grubb, il nuovo progetto di God of War arriverà quest'anno, ma allo stato attuale non ci sono indicazioni sulla possibile finestra di lancio o sul periodo in cui verrà annunciato il fantomatico progetto: è possibile che Sony decida di sfruttare l'evento State of Play (o il più corposo PlayStation Showcase) che si tiene annualmente tra maggio e giugno per fornire maggiori dettagli sulle esclusive che arriveranno su PlayStation 5 nella seconda metà dell'anno, visto che il primo semestre del 2025 vedrà Death Stranding 2 come esclusiva di punta per supportare la console ammiraglia giapponese.