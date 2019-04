Gli Avengers arrivano in Fortnite, ecco le prime immagini

Nel giorno del debutto italiano di Avengers Endgame, arriva la conferma di Epic Games: a partire da domani, giovedì 25 aprile, sarà attivo un evento che porterà i Vendicatori in Fortnite.



Dopo il rumor di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, l'ufficialità è arrivata con la pubblicazione di due immagini teaser in cui sono ritratti un piccone a forma di martello di Thor e un'eroina del battle royale che imbraccia lo scudo di Captain America.



Il crossover Fortnite X Avengers porterà con sé decine di oggetti simili alle skin e le armi protagoniste di questa notizia, oltre che delle sfide tema, per celebrare l'uscita dell'ultimo capitolo della saga cinematografica Marvel.



Vi aggiorneremo con tutti i dettagli non appena saranno disponibili!