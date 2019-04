Will Smith entra nel mondo degli eSport con un maxi investimento

Ci sono delle new entry nel mondo degli eSport, le competizioni virtuali a base di videogiochi che coinvolgono videogiocatori professionisti provenienti da tutto il mondo.



Will Smith, infatti, è entrato nell'organizzazione eSport Gen.G partecipando a un investimento da 46 milioni di dollari insieme a Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, e altri partner, tra cui spicca la Stanford University.



“Sono emozionato dal fatto che Dreamers Fund, il fondo che ho lanciato insieme a Will Smith, abbia investito in Gen.G. Gli eSport non sono ancora molto famosi in Giappone, ma abbiamo notato una crescita incredibile sia in questo territorio che a livello mondiale, il che è davvero positivo.



Abbiamo deciso di investire in Gen.G per portare il loro incredibile team e la loro visione al vertice del settore. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a Gen.G per spingere l'industria dell'eSport in tutto il mondo", sono state le parole di Keisuke Honda, che insieme a Smith si unirà a Chris Bosh, star dell'NBA e gestore dei talenti di Gen.G, per supportare gli sforzi creativi e commerciali dell'azienda.



Tra le i primati di Gen.G troviamo le vittorie dei campionati mondiali di Heroes of the Storm e PUBG, la creazione di un team di Fortnite al femminile e la fondazione di un centro di allenamenti a Seoul.