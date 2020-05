Elon Musk sogna Minecraft e un gioco come Pokémon Go sulle sue Tesla

Tesla, l'azienda produttrice di automobili elettriche fondata dall'imprenditore Elon Musk, ha da sempre offerto un avanzato sistema di intrattenimento che include anche i videogiochi. Dai classici dell'era Atari fino al più recente Cuphead, le auto del marchio offrono decine di soluzioni per giocare a bordo della propria vettura, rigorosamente quando l'auto non è in movimento. Per Musk, però, questo non è abbastanza: il visionario inventore vorrebbe integrare nelle sue vetture un successo come Minecraft e persino qualcosa di simile a Pokémon GO.