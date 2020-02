Usa, l'ingegnere a bordo della Tesla morto mentre giocava ai videogiochi

Un anno esatto dal tragico incidente a Mountain View in California, dove aveva perso la vita l'ingegnere Apple Walter Huang , mentre era alla guida della sua Tesla in autostrada. Un'udienza dell'agenzia paragovernativa National Transportation Safety Board (NTSB) ha rivelato che l'uomo si era probabilmente distratto giocando ai videogiochi sul suo smartphone , sebbene la modalità Autopilot del veicolo fosse stata inserita.

Errore umano dunque, che però non ha lasciato scampo all'ingegnere 38enne. Il NTSB ha affermato che la causa della perdita di controllo della macchina è stata dovuta a una combinazione di "linee di corsia sbiadite, sole troppo forte... e un veicolo più vicino del normale immediatamente avanti alla vettura". A quanto pare, Huang non era stato avvisato dal sistema di prevenzione delle collisioni della sua Tesla e la frenata automatica non si era attivata.

La conclusione dell'agenzia è arrivata dopo aver constatato che, nonostante il pericolo, l'uomo non avesse tentato in alcun modo di sterzare o tentare una manovra che potesse evitare l'incidente. Robert Sumwalt, presidente della NTSB, ha precisato inoltre che i possessori di macchine simili alla Tesla vengono preventivamente avvertiti di non distrarsi alla guida, sebbene il pilota automatico sia stato inserito sul sistema di bordo.

Ma a seguito delle dichiarazioni di Musk sui social, che puntano al lancio di giochi immersivi come The Witcher 3: Wild Hunt sui suoi veicoli, l'emergenza si è fatta più viva. Sumwalt ha infatti richiesto regolamenti governativi e politiche aziendali che limitino l'uso di dispositivi elettronici da parte del guidatore "a meno che non si tratti di un'emergenza", esprimendo enorme frustrazione sul comportamento mostrato da Tesla negli ultimi due anni.

La National Transportation Safety Board sta ora indagando su 14 incidenti di Tesla insieme al Dipartimento dei Trasporti, ma il direttore della sicurezza delle autostrade Robert Molloy ha affermato che l'approccio dell'amministrazione è ancora lontano dall'essere preciso, dato il grosso numero di sinistri causati anche dai malfunzionamenti tecnici dei sistemi di bordo delle auto, nonché ad altri guasti riconducibili alle parti meccaniche dei veicoli.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!