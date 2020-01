The Witcher 3, Elon Musk vuole renderlo giocabile sulle sue automobili

Che Elon Musk fosse un accanito fan di The Witcher è ormai un dato di fatto. Ma la sua ossessione per il gioco di CD Projekt Red sembra essersi "aggravata" al punto da fargli indire un sondaggio su Twitter in cui ha chiesto ai suoi oltre 30 milioni di follower se fossero interessati a giocare al gioco di ruolo sulla dashboard touchscreen di Tesla .

Nel tweet si legge chiaramente "Toss a coin" tra le risposte del sondaggio, che richiama il titolo della canzone della serie TV diventata ormai un vero e proprio tormentone.

Musk non ha specificato a quale dei tre giochi della saga di Geralt di Rivia si riferisse, ma sembra che il candidato ideale risulti infine proprio The Witcher 3: Wild Hunt. Dati alla mano, in ogni caso, degli oltre 235.000 che hanno partecipato al sondaggio, circa l'85% ha optato per "lanciare una moneta" a favore dell'amatissimo gioco di ruolo.

Nelle risposte ai fan sembra inoltre che The Witcher non sia l'unico gioco che Musk avrebbe in mente di inserire sulla dashboard delle sua automobili: a far compagnia allo strigo, con ogni probabilità potrebbero esserci il videogioco di simulazione spaziale Kerbal Space Program di Squad e il sandbox Minecraft di Mojang.

