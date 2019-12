Il Cybertruck di Elon Musk finisce in un videogioco retrò

Era solo questione di tempo prima che qualcuno si decidesse a riprodurre il chiacchierato Cybertruck , nuovo prototipo di SUV creato dall'eccentrico Elon Musk , all'interno di un videogioco. Le forme squadrate del veicolo, infatti, si prestano bene ai modelli poligonali dei giochi d'epoca, come ad esempio quelli di Goldeneye 007 .

Il videogioco, uno dei più apprezzati su Nintendo 64, è stato scelto dal modder Graslu00 per riprodurre il SUV futuristico di Tesla sostituendo il carrarmato dell'agente segreto James Bond presente originariamente nel gameplay.

Con grande sorpresa dei fan, il Cybertruck sembra essere stato costruito appositamente per lo sparatutto realizzato da Rare per la console a 64-bit di Nintendo. Il risultato è stato immorlato all'interno del video che potete vedere di seguito, e che ha raccolto il pieno consenso degli appassionati di retrogaming in rete.

