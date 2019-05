Ecco Minecraft Earth: il nuovo gioco in realtà aumentata per smartphone

Continuano i festeggiamenti per il decimo anniversario di Minecraft : dopo l'introduzione della mappa gratuita nel gioco base , Microsoft ha svelato ufficialmente il nuovo gioco per smartphone in realtà aumentata di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa .

Si chiama Minecraft Earth e utilizzerà la stessa tecnologia di Pokémon GO per permettere ai giocatori di esplorare il mondo reale alla ricerca di blocchi, bauli o creature chiamate Tappables. Non mancheranno le vecchie conoscenze della versione che ha conquistato 176 milioni di giocatori in tutto il mondo, il multiplayer cooperativo e tutte le caratteristiche del caratteristico sistema di gioco fortemente basato sulla creatività.



Minecraft Earth sarà disponibile sia per dispositivi Android che iOS, anche se al momento manca ancora una data di lancio ufficiale. Raggiungendo il sito ufficiale, però, potete già iscrivervi alla closed beta per essere tra i primi fortunati a provare il gioco. Vi lasciamo al trailer d'annuncio, buona visione!