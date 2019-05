I Pokémon tornano su smartphone iOS e Android con Rumble Rush

"In Pokémon Rumble Rush ti armerai di coraggio e partirai per un'avventura alla scoperta di isole ignote e dei Pokémon che le abitano. Durante le tue esplorazioni, ti imbatterai in orde di Pokémon e dovrai difenderti a suon di colpi di dita sullo schermo.



Tocca il touch screen per far avanzare il tuo Pokémon e attaccare l'ondata di Pokémon nemici. Mentre ti batti strenuamente, alcuni nemici si uniranno alla tua squadra, arricchendo le tue fila di nuovi, potenti alleati per le lotte future. In ogni isola sono presenti dei superboss, e se li sconfiggi riceverai degli strumenti per potenziare i tuoi Pokémon", si legge nella descrizione ufficiale di Nintendo.



Esplorando il mondo di gioco e partecipando a eventi speciali, incontrerete centinaia di Pokémon, compresi quelli più misteriosi e leggendari, in un'esperienza con tutti i tratti distintivi dei videogiochi più amati della serie.



Il debutto di Pokémon Rumble Rush per Android è già avvenuto in Australia, seguirà in tempi brevi il lancio in Italia anche su iOS: vi aggiorneremo non appena sarà disponibile su Google Play e App Store!