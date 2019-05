Giappone, il Pokémon Geodude diventa ambasciatore del turismo

Le autorità della prefettura di Iwate, in Giappone, hanno firmato un accordo con The Pokémon Company per rendere Geodude ambasciatore del turismo.



Il Pokémon di tipo roccia sarà utilizzato sulle informazioni, gli opuscoli, i video e i programmi TV turistici, ma anche come vera e propria mascotte pupazzo che si aggirerà nei luoghi simbolo delle città più frequentate dai visitatori, lo testimoneano le prime foto dell'iniziativa.



Ma perché tra i tanti mostriciattoli Nintendo è stato scelto proprio Geodude? In giapponese Iwate vuol dire "roccia" e "mano", due parole perfettamente rappresentate dall'inseparabile compagno di Brock, non trovate?