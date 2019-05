Minecraft compie 10 anni: in regalo una mappa aggiuntiva

Microsoft e Mojang hanno dato il via ai festeggiamenti per celebrare il decimo compleanno di Minecraft, il secondo videogioco più venduto di sempre.



Per celebrare l'occasione gli sviluppatori hanno realizzato una mappa aggiuntiva, una sorta di museo interattivo nel quale è possibile rivivere la storia del fenomeno mondiale:



"Celebra i 10 anni di Minecraft con questa incredibile nuova mappa di BlockWorks. Esplora un enorme parco tematico dedicato a Minecraft: passeggia nel Giardino dei mob, ammira i gloriosi congegni Redstone e molto altro ancora. Tieni d'occhio gli Easter egg e i segreti nascosti".



La mappa è disponibile gratuitamente su Xbox One, Windows 10, iOS, Android e Nintendo Switch e potete ottenerla semplicemente dirigendovi sul Minecraft Marketplace all'interno del gioco. Se, invece, siete in possesso della versione Java per PC, cliccate qui per scaricarla.



Non ci resta che augurarvi buon divertimento e... auguri Minecraft!