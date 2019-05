Minecraft sfida Pokémon GO: arriva il gioco in realtà aumentata

Il successo di Minecraft continua: a un mese dal raggiungimento del traguardo delle 30 milioni di copie vendute su PC, c'è un'importante novità in arrivo.



All'evento Microsoft Build, infatti, è stato annunciato un videgioco in realtà aumentata ambientato nell'universo di Minecraft che arriverà molto presto su smartphone e tablet con Android e iOS.



La notizia è arrivata con un teaser trailer che mostra Saxs Persson, direttore creativo della serie, giocare con il suo telefono per poi abbandonarlo su una panchina. Quando il telefono viene trovato da una passante, si scoprono le prime immagini del gioco che sfrutta la fotocamera per far apparire i personaggi nei luoghi inquadrati. Proprio come accade in Pokémon GO.



Si tratta solo di un piccolo assaggio: il 17 maggio scopriremo di più sulla nuova trovata dell'azienda di Redmond per espandere uno dei videogiochi più dirompenti degli ultimi anni. Continuate a seguirci!