Dalle console ai comics: annunciati i fumetti di The Witcher, Batman: Arkham Knight e Marvel's Spider-Man

Negli ultimi trent'anni, i videogiochi hanno spesso tratto ispirazione dai fumetti per dar vita a storie emozionanti da vivere in prima persona, vestendo i panni dei propri paladini.



Da qualche anno a questa parte, però, il processo di contaminazione si è invertito, con alcune produzioni videoludiche che sono state talmente apprezzate da ispirare la realizzazione di serie a fumetti per approfondirne il background narrativo.



Questo binomio tra videogiochi e fumetti continua a crescere ogni giorno di più, e solo nelle scorse ore sono state annunciate o confermate ben tre serie che arriveranno nel 2019 sotto forma di fumetti: nel primo caso, quello di The Witcher, si tratta di un arco narrativo in quattro episodi edito da Dark Horse Comics il cui primo capitolo, The Witcher: Of Flesh and Flame, è disponibile in anteprima negli Stati Uniti da oggi.