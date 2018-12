Kingdom Hearts 3, uno primi videogiochi di spicco 2019, è praticamente pronto al debutto e Square Enix ha pensato bene di pubblicare un ultimo trailer come regalo di Natale per i fan in attesa da più di dieci anni.



Ecco la descrizione ufficiale del filmato che include degli estratti del brano d’apertura “Face My Fears”, nato dalla collaborazione tra Hikaru Utada, Skrillex e Poo Bear:



"Quando eventi inaspettati iniziano a succedere nei mondi Disney per colpa delle oscure ambizioni del nemico, il trio eroico composto da Sora, Paperino e Pippo torna all'avventura: dalle battaglie acquatiche nel mondo dei Pirati dei Caraibi, ai balli con il popolo del Regno di Corona di Rapunzel. Daremo anche un primo sguardo a Stitch da Lilo & Stitch, a un Keyblade ispirato alla cucina di Ratatouille, ascolteremo conversazioni riguardanti i membri dell'Organizzazione XIII e vedremo Kairi impugnare un Keyblade!".



Il titolo sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2019 solo su PS4 e Xbox One, buona visione!