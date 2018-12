Marvelʼs Spider-Man torna con lʼultimo DLC e tre nuovi costumi da sbloccare

Il terzo episodio, intitolato Silver Lining, vedrà appunto il ritorno di Silver Sable, uno dei protagonisti della campagna originale, e metterà definitivamente fine agli eventi scaturiti con gli episodi La Rapina e Territori Contesi. In questo episodio tornerà anche Hammerhead, nemico dell'Uomo Ragno meglio conosciuto in Italia come Testa di martello.



Il debutto di Marvel's Spider-Man: Silver Lining è previsto per il 21 dicembre e all'interno del pacchetto, oltre alla nuova storia e una serie di attività aggiuntive, ci saranno anche tre costumi inediti che tutti i giocatori in possesso del DLC potranno sbloccare completando alcuni obiettivi. Tra questi, spicca il costume del nuovo film d'animazione dell'Uomo Ragno, intitolato Spider-Man: Un nuovo universo, e altri due costumi molto accattivanti come la Cyborg Spider-Man Suit e la Spider-Armor, realizzata da Aaron Aikman.