Assassin's Creed raddoppia: due protagonisti per il nuovo capitolo "Codename Red"

Neanche il tempo di accogliere Assassin's Creed Mirage , episodio che ha segnato un ritorno al passato per la saga, che Ubisoft è già al lavoro sulla realizzazione di una nuova avventura prevista per il prossimo anno: stando alle ultime indiscrezioni, il capitolo attualmente conosciuto con il nome in codice di Assassin's Creed: Codename Red offrirà ai giocatori la possibilità di controllare due personaggi principali , tra cui un'assassina di nome Naoi .

Le informazioni sarebbero state confermate indirettamente da uno degli sceneggiatori di Ubisoft Montréal, attualmente al lavoro sulla storia del prossimo videogame d'azione, il quale ha mostrato sul proprio profilo LinkedIn il volto della presunta nuova protagonista di Codename Red.

Pierre Boudreau, già co-sceneggiatore di Assassin's Creed Valhalla impegnato nella trama del nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale, ha infatti pubblicato una nuova immagine che svela il logo di Codename Red e il volto di un personaggio femminile, che secondo l'insider francese J0nathan sarà la seconda protagonista: Naoi. Questo personaggio affiancherà un samurai di origini africane liberamente ispirato a Yasuke, che eliminerà i nemici usando non solo la spada ma anche la forza bruta.

Naoi, dal canto suo, sarà caratterizzata da una storia molto simile a quella di Bayek, protagonista di Assassin's Creed Origins, e si unirà verosimilmente al Credo degli Assassini dopo la perdita di una persona cara. Secondo le indiscrezioni, il nome del personaggio femminile non è stato ancora finalizzato e potrebbe cambiare in vista del lancio ufficiale di Codename Red, previsto il prossimo anno su PC e console di attuale generazione come parte del progetto Assassin's Creed Infinity.

La foto svelata da Boudreau, prontamente sostituita dallo sceneggiatore con un artwork del capitolo Valhalla, lascia intendere che la presentazione del nuovo episodio del gioco d'azione non è poi così lontana: non è da escludere che Ubisoft possa decidere di sfruttare uno degli ultimi eventi videoludici, come i The Game Awards 2023 di dicembre, per offrire ai fan del gioco d'azione un primo teaser del nuovo episodio in vista di uno showcase completo nel corso del 2024.