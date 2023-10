Assassin's Creed Mirage, un viaggio alla scoperta dell'antica Baghdad

Dall'esordio nel 2007, la saga di Assassin’s Creed ha permesso a milioni di giocatori di viaggiare virtualmente nel tempo e scoprire differenti epoche, portando chi ama i videogiochi a essere protagonisti in prima persona dei principali avvenimenti storici che hanno caratterizzato il passato, all'interno di ambientazioni realizzate con cura maniacale da Ubisoft e spesso immortalate all'interno di Virtual Geographic .

Dalla Rinascimento alla Rivoluzione americana, sono tante le epoche che la saga ha passato in rassegna nel corso degli ultimi tredici anni, ma il nuovo capitolo creato dallo studio franco-canadese ha deciso di tornare alle origini.

Con Assassin’s Creed Mirage, infatti, il franchise è tornato a occuparsi del Medio Oriente, trasportando i fan nella Baghdad del nono secolo e mettendoli nei panni di un aspirante assassino di nome Basim, un giovane ladro di strada che entrerà presto a far parte degli Occulti per eliminare una volta e per tutti i membri dell’Ordine degli Antichi, facendo affidamento sulla sua furtività e sulla fidata lama celata.

Come da tradizione della serie, anche Mirage offre ai giocatori un vasto mondo esplorabile e ricco di storie da raccontare ma, soprattutto, una gran quantità di scenari incredibilmente caratterizzati e che si prestano a diventare il soggetto ideale della modalità fotografica messa a disposizione dagli sviluppatori francesi.

Così, dopo aver esplorato la galassia lontana lontana di Star Wars Jedi: Survivor, la rubrica Virtual Geographic è pronta a fare tappa nella florida Baghdad dei tempi che furono.