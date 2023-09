The Crew Motorsport, un album fotografico per scoprire l'isola di O'ahu

Alla scoperta delle Hawaii in compagnia del nuovo videogioco di guida di Ubisoft e Ivory Tower

Tra questi troviamo anche The Crew Motorfest , il gioco di corse sviluppato da Ivory Tower e Ubisoft appena lanciato su PC e console, che ci porta nella splendida cornice di O'ahu .

L'isola delle Hawaii, che ospita la capitale Honolulu, è stata trasformata dalla software house in un vero e proprio luna park per automobili, mezzi acquatici e velivoli con cui esplorare gli scenari di gioco.

Che sia alla guida di una fiammante Ferrari 812 Superfast, in sella a una veloce Ducati Panigale R o a bordo di uno yacht Lamborghini Tecnomar, i giocatori di The Crew Motorfest avranno il piacere di gareggiare in uno dei posti più belli del mondo e di scoprire parte della ricca cultura del popolo hawaiano.

In aggiunta alla possibilità di sorvolare immense aree vulcaniche, fare a sportellata nella fitta giungla e sfrecciare per le strade asfaltate della capitale delle Hawaii, il racing game di Ivory Tower mette a disposizione una modalità fotografica e persino un editor di replay per dar vita a video personalizzati incredibilmente spettacolari.

Considerando i tanti luoghi da cartolina da immortalare in qualsiasi ora del giorno, gli appassionati di fotografia digitale troveranno ad attenderli alcuni dei paesaggi più suggestivi di sempre.

Noi di Mastergame ovviamente non ci siamo lasciati sfuggire un’occasione del genere e, per celebrare al meglio la bellezza dell’isola di O'ahu, abbiamo deciso di dedicare il nuovo appuntamento con la rubrica Virtual Geographic al terzo capitolo della serie The Crew.