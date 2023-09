Star Wars Jedi: Survivor, alla scoperta dell'universo di Guerre Stellari

Il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order ha migliorato in tutto e per tutto il capitolo originale, tanto dal punto di vista del gameplay quanto da quello grafico, e in attesa di scoprire come si comporterà il publisher EA con il terzo episodio confermato nei giorni scorsi, possiamo rivivere le gesta del Jedi grazie a una serie di scatti digitali.

La seconda avventura spaziale di Cal Kestis, infatti, ha offerto ai giocatori la possibilità di esplorare alcuni pianeti dell’universo di Guerre Stellari, tra cui l’arido Jedha e il verdeggiante Koboh, abitati da minacce e creature di ogni genere e caratterizzati da una moltitudine scenari mozzafiato.

La buona notizia è che potrete immortalarli tutti grazie alla presenza della modalità fotografica che, tra filtri e altre opzioni grafiche con cui smanettare, permette di fotografare le gesta del giovane protagonista e del suo aiutante robotico BD-1, star indiscusse di un’avventura che merita di essere ricordata attraverso tanti scatti digitali.

Vi invitiamo dunque ad allacciare le cinture e a prepararvi per viaggiare attraverso la galassia lontana lontana di Star Wars Jedi: Survivor, che abbiamo scelto per il nuovo appuntamento della rubrica Virtual Geographic.