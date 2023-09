Star Wars Jedi, l'avventura continua: in sviluppo il terzo capitolo del videogame

L'avventura nella galassia lontana lontana di Star Wars Jedi proseguiranno: l'annuncio è arrivato in occasione dell'evento Ocala Comic Con dall'attore Cameron Monaghan , star che ha prestato voce e aspetto per dar vita al protagonista Cal Kestis .

Sono passate poche settimane dall'esordio di Star Wars Jedi: Survivor, ma in casa Respawn si guarda già al futuro: lo studio ha iniziato a lavorare al terzo capitolo della serie nonostante l'addio di Asmussen, ex-responsabile di God of War che si era unito al team per dar vita a un'avventura ambientata nell'universo di Guerre Stellari.

Dopo Fallen Order e Survivor, gli autori di Titanfall e Apex Legends hanno dunque iniziato a pensare a come proseguirà il viaggio di Cal Kestis: "Proprio in questi giorni abbiamo iniziato a lavorare a un terzo progetto", ha confidato Monaghan durante l'evento in Florida. "Si tratta certamente di una grande impresa: finora abbiamo avuto alcune conversazioni, ma speriamo di riuscire a realizzare qualcosa di veramente importante".

L'annuncio di Monaghan è arrivato poche ore prima della conferma che un veterano come Asmussen avrebbe lasciato lo studio, nonostante il suo desiderio di lavorare a un terzo capitolo del brand Star Wars Jedi. "Ho sempre visto questo progetto come una trilogia", aveva dichiarato lo sviluppatore ai microfoni di IGN prima del lancio del secondo capitolo. "Avevamo un'idea abbastanza precisa del periodo in cui volevamo raccontare la storia di Survivor, della posta in gioco, delle tematiche e di ciò che Cal avrebbe dovuto affrontare. E ci sono anche idee su cosa potremmo fare al di là di quest'avventura".

Senza la guida di Asmussen, non è chiaro chi sarà la persona che prenderà le redini della saga e dovrà traghettare lo studio verso il completamento del viaggio di Kestis nell'universo creato da George Lucas, ma il fatto che lo studio abbia iniziato a discutere del progetto con l'attore americano lascia intendere che il publisher Electronic Arts sia soddisfatto delle vendite del secondo capitolo, al punto da voler finanziare un terzo (e probabilmente ultimo) episodio.

Al di là della direzione che lo studio deciderà di prendere per il nuovo videogame, è lecito credere che il sequel di Star Wars Jedi non arrivi prima del 2026-2027: con una media di tre/quattro anni per lo sviluppo di ciascun episodio, è possibile che la software house decida di ambientare la terza storia qualche anno dopo gli eventi di Survivor per giustificare il tempo trascorso tra un gioco e l'altro, esattamente come successo tra Fallen Order (lanciato nel 2019) e Survivor (2023).