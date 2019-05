Apex Legends: EA si gode i risultati finanziari e svela la versione mobile

In occasione della presentazione dei risultati finanziari per lo scorso trimestre fiscale, Electronic Arts ha svelato che il battle royale Apex Legends sarà disponibile nei prossimi mesi anche su tablet e smartphone. Lo sparatutto free-to-play di Respawn Entertainment, già autori di Titanfall e del prossimo Star Wars Jedi: Fallen Order , arriverà in una versione mobile per Android e iOS .

Il responsabile finanziario del colosso californiano Blake Jorgensen ha annunciato che Electronic Arts sta discutendo del possibile debutto di Apex Legends sul mercato cinese (tendenzialmente ostico per prodotti del genere) e sulla realizzazione di una versione mobile, che potrebbe essere realizzata da uno studio esterno per permettere a Respawn di concentrarsi sul completamento di Star Wars Jedi: Fallen Order e sulle novità della seconda stagione di Apex Legends.



Con il lancio su mobile, il battle royale potrebbe continuare la sua ascesa dopo aver totalizzato più di 50 milioni di utenti in poche settimane. Tuttavia, l'improvviso successo ha si è rivelato difficile da gestire per gli sviluppatori, che non sono riusciti a rispondere con tempestività all'esigenza di nuovi contenuti da parte della community. Per tale motivo, è prevedibile che Electronic Arts voglia alleggerire il carico nei confronti di Respawn e affidare a un altro team il porting su Android e iOS di Apex Legends.



Dal canto suo, l'azienda continuerà a puntare forte su un gioco che, da solo, è riuscito a incrementare il bacino di utenti unici del 30% e ad aumentare gli introiti del 9% (su un totale di 1 miliardo e 360 milioni di dollari). Le novità della seconda stagione saranno svelate in occasione dell'evento EA Play, che si terrà a giugno a margine dell'E3 2019 in quel di Los Angeles.