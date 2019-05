Lotta agli imbroglioni: bannati 770mila giocatori di Apex Legends

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno preso dei seri provvedimenti contro i giocatori che utilizzano i trucchi in Apex Legends, il battle royale concorrente di Fortnite.



Dal lancio avvenuto nel mese di febbraio a oggi, gli sviluppatori hanno bannato 770.000 account dalla versione PC e bloccato 300.000 utenti legati alle attività di spam, di cui 4000 associati alla vendita di trucchi.



Un lavoro di "pulizia" che Respawn ha messo in atto lavorando a stretto contatto con gli studi di sviluppo di Battlefield e FIFA: "Non possiamo condividere nel dettaglio quello che stiamo facendo per non dare indizi ai creatori di trucchi.



Possiamo assicurarvi, invece, che stiamo attaccando da ogni angolo con migliorie per rilevare gli imbroglioni e soluzioni silenziose per contrastare i venditori di trucchi", ha scritto uno dei responsabili di Apex Legends rassicurando i suoi giocatori: il nuovo fenomeno delle battle royale sarà sempre più sicuro.