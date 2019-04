La star della serie TV 'Gotham' protagonista del nuovo gioco di Star Wars

Si è tenuto nel weekend l'evento annuale dedicato ai fan di Star Wars , durante il quale Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno tolto i veli dal prossimo videogioco ufficiale della saga creata da George Lucas. Si tratta di Star Wars Jedi: Fallen Order , avventura single-player in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 15 novembre che narrerà la storia del giovane Padawan Cal Kedris , interpretato dall'attore Cameron Monaghan (già visto nei panni di Jerome della serie TV "Gotham").

Il gioco sarà ambientato tra gli eventi del terzo e quarto episodio della serie cinematografica, precisamente dopo lo sterminio dei Jedi a causa dell'Ordine 66 impartito dall'Imperatore. Rifugiatosi sul pianeta Bracca, realizzato da Respawn per l'occasione, Cal vive nascondendosi dall’Impero ma è costretto a rivelare i suoi poteri, esponendosi alle forze degli Inquisitori. In compagnia dell'alleato Cere e del fidato droide BD-1, Cal dovrà fuggire dalla pericolosa Seconda Sorella, uno degli Inquisitori più spietati dell’Impero, e i suoi temibili Purge Trooper.



Star Wars Jedi: Fallen Order è un gioco d'azione che punta a ricreare la fantasia del diventare un Jedi, e sfrutterà un sistema di combattimento che si baserà pesantemente sull'uso della Lightsaber e varie abilità della Forza. In attesa di scoprire maggiori dettagli e un primo assaggio del gameplay, vi lasciamo al video ufficiale della storia svelato da Electronic Arts all'evento Star Wars Celebration.