Due nuovi videogiochi di Star Wars in arrivo su PC e console quest'anno

L'EVENTO ANNUALE 12 aprile 2019 06:14 Due nuovi videogiochi di Star Wars in arrivo su PC e console questʼanno Oltre a Jedi Fallen Order, il nuovo gioco dagli autori di Titanfall e Apex Legends, Disney svela un progetto per Switch

È iniziata lo Star Wars Celebration, l'evento più atteso dai fan di Guerre Stellari che si terrà per tutto il weekend in quel di Chicago. L'edizione 2019 è particolarmente attesa, non solo per la presentazione ufficiale del nuovo film, Star Wars: Episodio IX, ma anche per i videogiochi ispirati all'universo creato da George Lucas, come il prossimo progetto di Respawn Entertainment.



Star Wars: Jedi Fallen Order è stato già confermato dal publisher Electronic Arts, che presenterà ufficialmente il progetto sabato con un evento in diretta. Nel frattempo, in rete è trapelato un poster che anticipa uno dei possibili scenari che esploreremo durante l'avventura.

Il gioco, in lavorazione presso gli studi che hanno dato i natali alla serie di Titanfall e al recente fenomeno commerciale Apex Legends, ci metterà nei panni di un giovane Padawan che dovrà sfruttare la propria sintonia con la Forza per sopravvivere in un mondo devastato dopo gli eventi di Star Wars - Episodio III: La Vendetta dei Sith.



Nel poster, si intravede il protagonista munito di spada laser in un pianeta ostile, completamente ricoperto dalla neve, e la minaccia di alcuni Starfighter dell'Impero all'orizzonte. Ma non è tutto.