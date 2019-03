Apex Legends proprio come Fortnite: arriva la parodia porno

Ci è voluto un po' più del previsto, ma alla fine è arrivata: la parodia porno di Apex Legends, il battle royale che fa concorrenza a Fortnite, sta per debuttare su PornHub.



Porta il nome di A** Sex Legends ed è stata definita dagli stessi ideatori “un omaggio a***e al videogioco di successo Apex Legends”. Così, dopo i casi dello stesso Fortnite, Red Dead Redemption 2 e Final Fantasy 7 (che ha coinvolto Valentina Nappi), anche il nuovo fenomeno dell'etichetta di FIFA si è aggiunto alla lunga lista dei videogiochi interpretati in chiave pornografica.



Ma perché le case di produzione si affrettano nel proporre contenuti di questo genere? Come dimostrato le statistiche dei siti porno più visitati, ogni uscita di grosso calibro sembra stimolare le fantasie dei visitatori più di ogni altra cosa: così, per rispondere alle centinaia di migliaia di ricerche a tema videoludico, registi, performer e produttori si concentrano sulla realizzazioni di film che riescano a catturare questo tipo di interesse.



Altro che dati di vendita, visualizzazioni su Twitch e supporto da parte degli youtuber: al giorno d'oggi, per quantificare il successo di un videogioco, basterebbe controllare la sua presenza tra le parole chiave dei siti porno!