FIFA 23 si presenta: EA saluta la saga con il videogame più completo di sempre

Un episodio, l'ultimo realizzato da EA Canada, che non vuole ovviamente reinventare la ruota ma punta a creare una delle esperienze calcistiche più complete e corpose nella storia dei videogiochi, offrendo un numero considerevole di modalità, giocatori, squadre, campionati e competizioni.

FIFA 23 includerà la nuova tecnologia HyperMotion 2

oltre 6mila animazioni

affinare il sistema di "machine learning"

, evoluzione diretta di quella già vista nell'episodio precedente che può contare super offrire un realismo senza precedenti, contando su migliaia e migliaia di dati acquisiti da calciatori in carne e ossa per, l'apprendimento automatico che l'intelligenza artificiale realizzata dal team di sviluppo canadese ha studiato per offrire un'esperienza più coinvolgente per il suo simulatore calcistico.

Questa tecnologia sarà supportata da una

nuova meccanica per i tiri

, che renderà calci d'angolo, punizioni e calci di rigore ancora più avvincenti grazie all'introduzione di nuove routine per la fisica e una maggiore varietà in grado di garantire una profondità e libertà ancora superiori.

IGN

Queste novità saranno disponibili sia nel calcio maschile che, per la prima volta, anche in quello femminile, che in quest'edizione sarà al centro dell'offerta ludica.

Oltre a inserire per la prima volta una calciatrice nella copertina internazionale del suo gioco, EA Canada ha introdotto i

club femminili

Barclays FA Women's Super League

D1 Arkema

FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

FIFA World Cup Qatar 2022

con l'aggiunta dei campionati, oltre alla Coppa del Mondo, che arriverà come aggiornamento gratuito in compagnia di una modalità dedicata ai

FIFA 23 includerà dunque due Coppe del Mondo, quella maschile e quella femminile, in aggiunta a una vasta gamma di modalità che include

Pro Club

Volta Football

Carriera

FIFA Ultimate Team

nuovo sistema d'intesa

Momenti FUT

e le rinnovate. Proprio quest'ultima, come sempre punta di diamante del pacchetto digitale di EA Canada, sarà impreziosita daltra i calciatori e dall'aggiunta di nuove funzioni come i, che permetteranno di vivere esperienze ancora più divertenti contando sul supporto di Eroi e Icone FUT inedite.

L'ultimo capitolo di FIFA potrà contare su un comparto tecnico ancora più avanzato e, per la prima volta, supporterà il

cross-play tra piattaforme differenti

PC e console di ultima generazione PS5 e Xbox Series X/S

PS4 e Xbox One

: i giocatori che acquisteranno la versione perpotranno sfidarsi e contare su tutte le novità next-gen, mentre tutti coloro che decideranno di giocare supotranno sfidarsi su server differenti vista l'incompatibilità della tecnologia HyperMotion con il motore dell'edizione old-gen.

A prescindere dalla piattaforma di riferimento,

tutti coloro che acquisteranno la versione Ultimate Edition potranno contare sul consueto accesso anticipato

27 settembre

: per loro, le sfide digitali di FIFA 23 inizieranno il