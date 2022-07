FIFA 23, svelati i testimonial: oltre a Mbappé c'è Sam Kerr

La software house californiana ha tolto i veli dalla copertina di FIFA 23 , svelando una novità storica per il franchise: la presenza di Sam Kerr , attaccante della squadra femminile del Chelsea . Per la prima volta, una calciatrice finirà sulla copertina internazionale del videogioco calcistico.

L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione della copertina della Ultimate Edition di FIFA 23: insieme all'attaccante francese del PSG, volto ormai storico della serie FIFA visto il suo ruolo da testimonial per la terza edizione consecutiva, ci sarà spazio anche per la punta australiana del Chelsea femminile.

Kerr comparirà anche nella copertina dell'edizione Standard in Australia e Nuova Zelanda

Alex Morgan

FIFA 16

prima calciatrice a comparire su una copertina internazionale del franchise sportivo sviluppato da EA Canada

, mentre nel resto del mondo, questa versione includerà esclusivamente il volto del fuoriclasse del Paris Saint-Germain. La presenza di Sam Kerr è importante perché dopo, che era apparsa sulla copertina americana di, si tratta della

Al momento non ci sono ulteriori novità sull'ultimo capitolo del simulatore calcistico a sfruttare il marchio FIFA, con Electronic Arts che dal prossimo anno proporrà un gioco tutto nuovo che sarà ribattezzato EA Sports FC . La presentazione di FIFA 23 è attesa nei prossimi giorni, mentre è lecito credere che il gioco possa arrivare su PC e console

entro la fine di settembre