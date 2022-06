Konami parla del futuro di eFootball 2022: la Master League slitta al 2023

Il videogioco calcistico, disponibile su PC e console in formato free-to-play, è attualmente in fase di blackout vista la manutenzione dei server che Konami ha in programma fino al 2 giugno, quando arriverà l'atteso update 1.1.0. Per preparare gli appassionati al futuro, il team di sviluppo ha illustrato alcune delle novità attualmente in cantiere.

La prima è l'introduzione delle

Lobby Match

arriverà nell'estate

suite di modifica

cross-play tra PC e console

, ovvero la possibilità di creare delle stanze private online in cui sfidarsi in partite multiplayer contro altri giocatori, mandando in campo il proprio undici preferito: questa funzionalitàe sarà la prima di tante migliorie in arrivo quest'anno, a cui si sommerà una(inverno 2022), grazie alla quale i giocatori potranno modificare squadre e giocatori presenti nel database, e il pieno supporto al, che consentirà di giocare insieme agli amici su PC, PlayStation e Xbox indipendemente dalla piattaforma posseduta.

Tra le altre caratteristiche in arrivo ci sono anche

due contenuti a pagamento

l'appuntamento è fissato al 2023, quando la modalità esordirà sotto forma di DLC acquistabile in cambio di denaro reale

: il primo è un aumento del numero di squadre utilizzabili nei club e nelle competizioni, che entro la fine di quest'anno salirà in modo significativo per tutti coloro che decideranno di acquistare l'apposito contenuto aggiuntivo. Per quanto riguarda la succitata Master League, da sempre una delle modalità più amate del franchise PES, Konami non riuscirà a terminare i lavori di sviluppo quest'anno:

La software house nipponica assicura di essere al lavoro su nuove funzionalità e altre caratteristiche

che contribuiranno a rendere questa nuova incarnazione del simulatore calcistico sempre più completa e soddisfacente, sia per i fan di lunga data che per coloro che si fossero avvicinati alla saga stuzzicati dall'assenza di un gettone d'ingresso.

Resta da capire in che modo Konami reagirà alla presentazione del prossimo

FIFA 23

non è da escludere che il team di sviluppo nipponico possa scegliere di accelerare lo sviluppo di alcune novità e di anticiparne l'uscita

, ultimo videogioco realizzato da Electronic Arts a sfoggiare il marchio di FIFA in copertina (dal prossimo anno, infatti, la saga si chiamerà diversamente ), che a detta del colosso di Redwood si prospetta il "capitolo più ricco nella storia del brand":per contrastare il rivale targato EA Sports.