Da giovanissima i dottori le avevano imposto di non volare in nessun modo a causa di un timpano perforato, ma dopo averle diagnosticato un cancro incurabile ai polmoni, l'81enne scozzese Elizabeth McNamee ha deciso di esaudire il suo desiderio più grande, sorvolando la sua cittadina Benslie, nel nord dell'Ayrshire. Quando il figlio Andy ha saputo che alla donna non sarebbero rimasti più di sei mesi di vita, ha deciso di stilare con lei una lista di cose da fare prima di morire. Ovviamente volare almeno una volta era in cima all'elenco, così Andy ha contattato il pilota Lewis Anderson per regalare alla madre un'emozione unica.