Usa, opossum "da guardia" spaventa il corriere alla consegna

Consegnare un pacco o una lettera può rivelare più imprevisti di quanti si possano pensare. Capita di non trovare l'indirizzo giusto, in alcuni casi i clienti non sono così cordiali come dovrebbero, altre volte ancora al ritiro si possono fare incontri sorprendenti. Ne sa qualcosa il corriere di Richardson, in Texas, che alla consegna si è improvvisamente trovato davanti un opossum. Distratto dal palmare che reggeva tra le mani, l'uomo ha avuto un ravvicinato incontro con l'animale e terrorizzato ha lasciato cadere i due pacchi, affrettandosi a tornare verso il suo furgone.



A pubblicare il video in rete è stato lo stesso proprietario di casa, che ha ironicamente commentato: "Questo pomeriggio ho ricevuto una notifica che mi segnalava una presenza davanti alla porta. Ho visto il fattorino che portava i miei pacchi alla porta d'ingresso, poi li ha buttati giù ed è scappato via! All'inizio ero arrabbiato, ma poi ho notato l'opossum!"