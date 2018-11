Usa, cervo spaventato trova rifugio in un supermercato

Se capitate nel WalMart della Route 191 di Bethlehem Township, in Pennsylvania, potreste imbattervi in incontri molto particolari, come quello che ha visto protagonista un cervo spaventato e impaurito. In un primo momento l'animale - ripreso da Katelyn Broadt, che casualmente si trovava nel parcheggio adiacente al supermercato - si è scontrato più volte contro le vetrine, poi ha trovato un varco e attraverso le porte scorrevoli è riuscito a entrare nel negozio, finendo nel bagno delle donne. Qui è stato recuperato e tranquillizzato dalle autorità locali, che almeno per il momento non hanno aggiunto ulteriori dichiarazioni.