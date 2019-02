Usa, il marito trasforma le ceneri della moglie in un diamante

David Oine, residente in Colorado, ha perso la moglie a cinquantaquattro anni a causa di un tumore ovarico. Per portare sempre con sé non solo il suo ricordo ma in un certo senso anche la presenza, ha realizzato un gioiello unico nel suo genere: aiutato da un servizio specializzato, ha trasformato le ceneri della moglie in un diamante da 0,25 carati, incastonandolo poi nella fede. "Non credevo fosse possibile una cosa del genere e mi sono reso conto di quanta passione queste persone mettano nel proprio lavoro", ha raccontato commosso. "Non importa con chi parlassi, dopo aver spiegato la nostra storia, tutti conoscevano Roberta e la chiamavano per nome, erano completamente coinvolti nella situazione".