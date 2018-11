Sono impressionanti le immagini registrate da un automibilista in Louisiana, dove sembra che i tornado si stiano abbattendo con particolare frequenza nell'area della parrocchia di Natchitoches. Le autorità locali hanno diramato l'allerta attraverso i social, non solo per la zona in questione ma anche per altre limitrofe come Plantation Point e Marthaville - dove si sono registrati danni dovuti alla tempesta. Secondo il National Weather Service altri tornado si verificheranno in Louisiana, Texas e Arkansas.