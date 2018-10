Arizona, le impressionanti immagini della tempesta di sabbia

In Arizona si è scatenata una vera e propria tempesta di sabbia. Il fenomeno si è verificato a causa del maltempo che ha colpito la West Valley, in California, e che poi si è esteso fino all’Arizona. Un automobilista è riuscito a immortalare la scena dei tre turbinii di polvere che hanno colpito la zona di Litchfield Park. Secondo il National Weather Service le colonne di polvere, in realtà, sono dei gustnados: che a differenza dei tornado sono caratterizzati da una colonna di aria rotante che non si estende fino alla base della nube temporalesca. I gustnados non sono rari in quest’area, l’ultimo risale a maggio scorso.