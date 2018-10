Arizona, le immagini del tornado che ha colpito Two Guns

Domenica 21 ottobre gli abitanti della zona di Two Guns, in Arizona, hanno vissuto attimi di particolare preoccupazione per il passaggio di un tornado avvistato dall'autostrada I-40. Fortunatamente, nonostante le incredibili sequenze riprese da alcuni automobilisti e l'avvertimento da parte del servizio meteorologico nazionale, il ciclone si è dileguato in breve tempo senza provocare particolari danni. Negli occhi dei cittadini locali, però, rimarranno le immagini del violento tifone.