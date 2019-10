Usa, agricoltore coltiva una maxi zucca e la utilizza come imbarcazione

Halloween si avvicina e, in questo periodo dell’anno, negli Stati Uniti è tradizione realizzare decorazioni a tema intagliando zucche. Justin Ownby, un agricoltore del Tennessee, ha preso la faccenda molto seriamente, coltivando per l’occasione un’enorme zucca di oltre 400 chili. Ha forse ritenuto il risultato troppo soddisfacente per utilizzare l’ortaggio solo come lanterna di Halloween e l’ha trasformato in un’originale imbarcazione… con la quale ha attraversato un torrente. Il video dell’impresa, pubblicato su Facebook dalla moglie, ha scatenato l’ilarità del web.