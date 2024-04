Scacchi, il 17enne Gukesh è il più giovane vincitore della storia al torneo dei Candidati

Il 17enne Gran Maestro ha conquistato la vittoria del torneo dopo che l'italo-americano Fabiano Caruana ha commesso un errore nella posizione vincente contro il russo Ian Nepomniachtchi costringendolo al pareggio. Il pareggio di Gukesh con i pezzi neri lo ha portato a 9/14 con Nakamura, Nepomniachtchi e Caruana che hanno chiuso a 8.5/14. "Mi sento abbastanza bene, ma il viaggio è solo a metà", ha detto Gukesh dopo la partita, riferendosi alla sua qualificazione per il campionato.

Chi è Gukesh, il più giovane campione al mondo

Gukesh Dommaraju è considerato un vero enfant prodige degli scacchi ed è noto soprattutto per essere diventato il secondo più giovane grande maestro della storia. Ha ottenuto questo risultato a gennaio 2019, all'età di 12 anni, 7 mesi e 17 giorni di età, mancando di soli 17 giorni il record di Sergey Karjakin. Gukesh è uno dei talenti indiani più brillanti: a luglio 2022 ha raggiunto un rating dal vivo di 2700, il quarto più giovane giocatore ad aver ottenuto questo risultato. A settembre 2023 è arrivato ottavo nella classifica mondiale e primo in India, ponendo fine al regno di Viswanathan Anand di 37 anni come miglior giocatore indiano.