La morte di Pippo Baudo e il lutto nell'era social: perché commuove anche chi non l'ha mai visto

Il feretro che lascia la chiesa, gli applausi, i meme di repertorio che commuovono su TikTok, le lacrime dei colleghi che diventano trending topic. La morte di Pippo Baudo non è soltanto la scomparsa di un gigante della TV: è la trasformazione, in tempo reale, di un lutto privato in rito collettivo, consumato – e condiviso – sui social da migliaia di persone che spesso non hanno nemmeno vissuto i suoi Sanremo in diretta. Da dove nasce questa partecipazione emotiva di massa? E com’è cambiato, nell’epoca digitale, il modo in cui piangiamo le celebrità?