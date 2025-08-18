La storia dell'attentato mafioso alla villa di Pippo Baudo ad Acireale

Una delle pagine più tristi nella vita di Pippo Baudo è stata sicuramente l'attentato che fece esplodere e andare a fuoco la sua villa di Acireale. Una punizione per le dichiarazioni che il presentatore aveva fatto contro Cosa Nostra da Costanzo. Comprata con i primi risparmi, la villa era stata donata da Baudo al padre ed era piena di ricordi. Per anni, dopo una conferenza stampa, Baudo non ne parlò più, mentre andavano avanti lunghe indagini.