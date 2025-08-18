Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
Una delle pagine più tristi nella vita del presentatore

La storia dell'attentato mafioso alla villa di Pippo Baudo ad Acireale

La casa, acquistata dall'icona della televisione con i primi risparmi, fu fatta esplodere come punizione per le dichiarazioni di Baudo contro Cosa Nostra

di Massimiliano Di Dio
18 Ago 2025 - 18:42
01:38 

Una delle pagine più tristi nella vita di Pippo Baudo è stata sicuramente l'attentato che fece esplodere e andare a fuoco la sua villa di Acireale. Una punizione per le dichiarazioni che il presentatore aveva fatto contro Cosa Nostra da Costanzo. Comprata con i primi risparmi, la villa era stata donata da Baudo al padre ed era piena di ricordi. Per anni, dopo una conferenza stampa, Baudo non ne parlò più, mentre andavano avanti lunghe indagini.

pippo baudo
pippo baudo morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri