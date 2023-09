Miss Zimbabwe, vince una modella bianca dai capelli biondi: "Non ci rappresenta"

Non esattamente quello che la maggior parte degli abitanti dello Stato africano, in cui quasi la totalità della popolazione è di colore, si sarebbe aspettato. La ragazza di 21 anni si chiama Brooke Bruk-Jackson e viene da Harare, capitale del Paese. Nonostante la grande gioia della neo Miss abbia conquistato molte persone, altri hanno fortemente criticato la sua nomina, che coincide anche con la candidatura a rappresentare lo Zimbabwe a Miss Universo il prossimo 18 novembre a El Salvador.

I post offensivi sul web "Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per servire la nostra gente e per essere l'incarnazione dell'unicità dello Zimbabwe", queste le prima parola della Miss alla consegna della fascia. Lei, l'unica ragazza bianca sul podio, non aveva idea che quel momento sarebbe stato rovinato da una valanga di critiche sul web.

"I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe", ha scritto un utente, "troppo bianca per rappresentare un Nazione di persone nere, lei non ci identifica, è una straniera!", ha commentato un altro sotto il post della proclamazione. Parole che raccontano un razzismo lontano dalla realtà italiana, in cui spesso accade il contrario.

Le parole in sua difesa "Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona", ha risposto Brooke ad alcuni utenti. Non tutti, però, hanno contestato la neo reginetta, costretta a disattivare i commenti vista la quantità di insulti ricevuti. "Se a lei non è permesso essere Miss Zimbabwe, allora la miss di ogni nazione dovrebbe assomigliare a una nativa etnica del posto", ha scritto il famoso ex kickboxer Tristan Tate in sua difesa, coem ha fatto un utente sottolineando che "ha semplicemente lavorato tanto per questo, se lo meritava".

Una pagina ha anche ricordato la vittoria nel 2018 di Dee-Ann Kentish-Rogers, modella di colore e vincitrice di Miss Universo nella competizione britannica, un caso opposto ma identico a quello di Miss Zimbabwe bianca.