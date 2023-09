Bellaria Igea Marina incorona “Miss Mamma Italiana 2023”, Giusy Raito

La sua bellezza acqua e sapone e l’emozione che ha trasmesso attraverso i suoi monologhi dedicati ai figli e alla vita da mamma, le hanno valso il titolo di “Miss Mamma Italiana 2023”. Tante le novità alla trentesima edizione di Miss Mamma Italiana 2023, il Concorso dedicato a tutte le mamme d’Italia dai 25 ai 45 anni, organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu.

Cinquantotto mamme provenienti da tutta Italia hanno concorso durante le Prefinali, presentate da Barbara Semeraro, di venerdì 8 e sabato 9 settembre; in sedici hanno raggiunto la fase finale. Dalle performance musicali di Itama una giovanissima artista, cantautrice e arrangiatrice; alla comicità del rumorista Alberto Caiazza fino l’incontro con Ada Di Campi una donna poliziotto, oggi mamma, che nel 1987 lavorava al caso delle “Uno bianca” e rimase gravemente ferita durante una sparatoria.

"Valorizzare la figura della mamma"

"Una grande festa dedicata alla mamma, fulcro della famiglia – spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi- non poteva che essere celebrata a Bellaria Igea Marina, città con la vocazione per le vacanze famigliari. Questo è il terzo anno che si tengono le finali Nazionali nella nostra città, regalandoci una visibilità mediatica incredibile, grazie alle cento tappe svoltesi in Italia nei mesi precedenti alla Finale, portando contestualmente presenze turistiche oltre al periodo delle finali, anche in altri momenti della stagione. In concertazione con la Tema Spettacoli titolare dei diritti sul concorso e con Roberto Vecchi, autore televisivo nei media Nazionali, si sta delineando una linea editoriale per valorizzare la figura della mamma, eliminando l’idea del concorso di bellezza. Infatti già da quest’anno è stata eliminata la prova costume; l’idea è di arrivare a costruire un format che possa essere televisivo".