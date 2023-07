Investita subisce 14 interventi, ora va a Miss Italia: "Un'imperfezione non ci priva della bellezza"

Nei giorni scorsi, spiega una nota del concorso, la giovane ha sfilato in una selezione a Grosseto e il 3 agosto sarà a Punta Ala.

L'incidente nel 2019, oggi le selezioni per Miss Italia

Il suo incidente risale al 23 febbraio 2019, quando fu investita da un'auto sulle strisce pedonali a Sesto Fiorentino. All'incidente sono seguite settimane di terapia intensiva, tre mesi all'ospedale fiorentino di Careggi e 14 interventi. "Non è utile ora che racconti tutto quello che ho subito dopo l'incidente - spiega - ma è grazie a questo passato se io, oggi, ho maturato certe consapevolezze. Quest'anno, finiti i miei interventi, ho pensato di riprendere in mano quel sogno che per tutti questi anni ho dovuto chiudere in un cassetto; così, senza dire niente a nessuno, mi sono iscritta al concorso di Miss Italia 2023".