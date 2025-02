Amore e seduzione, per conquistare il partner scoppia il fenomeno dei love coach

Estefani Carneiro Da Silva, una delle love coach più famose sul web, racconta ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" in che cosa consiste il proprio lavoro e fornisce qualche consiglio al pubblico, in particolare suggerisce di sprigionare la propria "energia femminile". "L'energia maschile e femminile non hanno niente a che fare con il genere: sono energie vitali, forze interiori che troviamo al nostro interno, indipendentemente dal nostro genere. Viviamo in una società che si basa molto sulla performance e questa energia femminile viene piano piano spenta per favorire quella maschile che serve a penetrare la vita e a raggiungere i risultati", racconta la love coach. Riguardo, invece, ai possibili consigli che può dare a una donna per conquistare un uomo precisa: "Bisogna cambiare un po' la mentalità, la donna non conquista, ma seduce e attrae".