Lidl, di nuovo in vendita le iconiche scarpe colorate

Sono tornate. Le sneakers Lidl, le scarpe diventate un vero e proprio fenomeno di costume, sono di nuovo in vendita in tutti gli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, al prezzo di 12,99 euro. A seguito del successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl avevano acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati. E con il ritorno delle sneakers sugli scaffali, il 10 maggio, in alcuni supermercati d'Italia, si sono verificate code per accaparrarsene un paio.