Anche in Italia vanno a ruba le scarpe Lidl: sono già esaurite

Dopo le file fuori dal supermercato a marzo, in pieno lockdown nazionale, nessuno pensava si sarebbe più verificata una situazione del genere. Figuriamoci per un paio di scarpe. È quello che è successo la mattina del 16 novembre fuori dai supermercati della catena Lidl, che ha dichiarato di aver esaurito in poche ore la 'Lidl Fan Collection', la sua esclusiva collezione streetwear.

LA COLLEZIONE

Dal momento dell'annuncio sui social network, la collezione streetwear di Lidl è stata tra le più attese di questo strano e complicato 2020. La linea completa comprende un paio di sneakers unisex con i colori del marchio, due paia di ciabatte, calzini in spugna con il logo, una t-shirt da uomo e una da donna. I prezzi sono coerenti con quanto ci si aspetterebbe da una collezione di un supermercato (le scarpe non superano i 13 euro), ma il valore dei prodotti è destinato a salire vertiginosamente online.

LA RIVENDITA SU INTERNET

Quando in primavera la collezione è stata messa in vendita nei paesi del nord-Europa, chi è riuscito ad acquistare qualche capo ha poi fatto fortuna su Internet. Durante l'estate un paio di scarpe Lidl è stato venduto online per 2.700 euro, in aumento del 20mila percento rispetto al prezzo originario. Questo fenomeno spiega le code di prima mattina fuori dai supermercati e l'acquisto compulsivo di più articoli uguali da parte dei clienti. Sul marketplace di Facebook o sui siti di reselling si possono già trovare le sneakers, in vendita a 200 euro.

UN ESEMPIO DIVERSO

Sono tanti gli esempi di catene o negozi che si sono associati ad artisti e stilisti per creare collezioni esclusive. Il marchio francese Vetements ha realizzato una maglietta con il logo DHL; il designer e direttore artistico di Louis Vuitton Virgil Abloh ha ideato una collezione di mobili per IKEA; il brand streetwear italiano GCDS ha collaborato con Barilla. Con la sua ‘Lidl Fan Collection' però la catena di supermercati ha fatto un passo in più: senza farsi aiutare da grandi stilisti ha disegnato la propria linea per poi proporla a prezzi da discount. Così facendo non solo ha suscitato curiosità nei suoi clienti abituali, ma ha anche attirato una nuova fascia di pubblico, quella legata alla moda.

