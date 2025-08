La Pimpa compie 50 anni | L'ideatore Altan: "Nata per caso mentre disegnavo per mia figlia"

La mostra - Per celebrare l'anniversario, la casa editrice Franco Cosimo Panini ha ideato e prodotto la mostra "Buon compleanno Pimpa!". L'esposizione esplora in cinque sezioni il mondo di Pimpa, per scoprire la raffinatezza delle sue storie a fumetti e per immergersi, attraverso un'esposizione ludica, nelle sue avventure. Si tratta, insomma, di un viaggio alla scoperta del suo linguaggio e del suo potere narrativo, per apprezzarne l'unicità e per capire come riesce con spontaneità e allegria a coinvolgere il piccolo lettore. Un'esperienza, spiegano gli organizzatori, da fare insieme bambini e adulti; quegli stessi adulti che con Pimpa sono cresciuti e che ora possono fare un viaggio emozionante nel passato (e non solo). "Una mostra della Pimpa doveva per forza essere per i più piccoli. Dopo Bologna, ora la mostra è visitabile fino al 13 settembre nella scuola primaria Alessandro Manzoni di Aquileia", città in provincia di Udine dove Altan vive ormai da decenni.