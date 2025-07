Senigallia rende omaggio a Hugo Pratt e a Corto Maltese con un'installazione permanente

Corto Maltese approda a Senigallia. Il Molo di Levante, a partire dal 9 luglio, si trasforma in un percorso a cielo aperto dedicato al celebre marinaio creato da Hugo Pratt. Lungo i blocchi frangiflutti che costeggiano la foce del fiume Misa, prenderà forma l'installazione urbana "Il porto racconta Corto in 100 blocchi", composta da 100 pannelli, ciascuno con una vignetta a colori tratta da Corte sconta detta arcana, la storica avventura pubblicata nel 1974 e riproposta quest'anno in versione integrale su AlterLinus.