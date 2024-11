"I guerrieri della storia", tornano in libreria le figurine da ritagliare che negli Anni Sessanta fecero conoscere Hugo Pratt ai più piccoli

Ci sono anche le storie brevi, le tavole singole o i racconti illustrati (come "La schiera di San Michele", "La via di Cipango" dedicata a Cristoforo Colombo, "Paolo di Tarso", "La vendetta dei faraoni"). Dai grandi imperi della Grecia europea al mondo africano fino al nuovo continente americano, Pratt ha sempre amato dedicare tempo alla ricostruzione meticolosa di armi, divise, stemmi, bandiere. Un viaggio tra riferimenti grafici, storici e onirici che ricompariranno in alcune delle più famose storie successive di Corto Maltese. Tutta produzione meno conosciuta del grande maestro veneziano, raccolta per la prima volta in un libro, conferma l'attenzione che in seguito guidò Pratt, che aveva una grande passione per le divise, le armi, le bandiere, le insegne e studiava meticolosamente ogni particolare, nel raccontare gli eventi storici e i dettagli della vita quotidiana degli eroi delle sue storie amate da generazioni di appassionati.