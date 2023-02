"Trilogia del cielo" di Hugo Pratt tra guerra, mistero e tradimento

Tre storie di guerra.

Un mistero, un tradimento e un addio. "Trilogia del cielo" di Hugo Pratt per Rizzoli Lizard riunisce in un volume di racconti tre modi di guardare al cielo: in "Saint-Exupéry – L'ultimo volo", dedicato alla scomparsa dell'aviatore e creatore del "Piccolo Principe", il cielo è l'ultima frontiera della libertà. In "In un cielo lontano" diventa teatro di guerra tra i popoli; mentre incombe come una minaccia sulle teste dei protagonisti di "Morgan", l'ultima storia compiuta del creatore di Corto Maltese, tra i padri del fumetto mondiale. Negli ultimi anni della sua vita, le storie di Hugo Pratt si caricano sempre più di un romanticismo ferito e disilluso, mentre il suo segno si fa sgombro e terso, come i panorami che riempiono le tavole del libro.